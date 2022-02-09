Евросоюз подготовил письмо для России по поводу угрозы вторжения в Украину. Дипломаты обратились к Кремлю с просьбой о сокращении численности вооруженных сил и проведения новых переговоров по безопасности в регионе, сообщает Politico.



Издание ознакомилось с проектом письма, представляющего собой коллективный ответ Евросоюза на недавний меморандум, который Москва направила странам ЕС. Письмо подписано главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.



«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией и твердо убеждены, что напряженность и разногласия должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси», - отмечается в письме.



Боррель подчеркнул, что Евросоюз и НАТО готовы к продолжению диалога с РФ по поводу укрепления всеобщей безопасности.

Кроме того, Евросоюз предложил продолжение переговоров в нескольких форматах, включая ОБСЕ, межправительственную группу, которая занимается вопросами безопасности, а также в рамках Совета Россия-НАТО.



Особое внимание в письме уделяется переговорному процессу в рамках ОБСЕ, потому что все страны ЕС — члены этой организации, в отличие от Североатлантического альянса, куда входит лишь 21 страна Евросоюза.

«Мы считаем, что ОБСЕ является подходящим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО», — указывается в письме.

Россия ставит под угрозу архитектуру безопасности Европы, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, РФ оказывает давление на Украину, чтобы привести стороны к обсуждению безопасности в Европе.