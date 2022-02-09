Председатель ОБСЕ посетит Донбасс 11 февраля

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину для встреч с руководством страны и визита на Донбасс.



Как сообщается на сайте ОБСЕ, Рау встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьером — министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.



Переговоры будут посвящены текущим событиям в Украине, шагам по содействию деэскалации и урегулированию кризиса на востоке Украины, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной.



В ходе своего визита Рау проведет переговоры со Специальным представителем действующего председателя в Украине и в Трехсторонней контактной группе, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, проектной кооперацией ОБСЕ, делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).



11 февраля Рау посетит Донбасс, где ознакомится с ситуацией по безопасности и гуманитарной ситуацией в пострадавших от конфликта районах.