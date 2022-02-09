Мариупольчанина приговорили к двум годам тюрьмы за фейковое минирование моста

Донецкий апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, которая требовала приговорить лжеминера к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.



По данным следствия, 28 декабря 2020 года мужчина сообщил на линию «102» о якобы подготовке взрыва на пост-мосту по ул. Шмидта в Центральном районе Мариуполя. Правоохранители взрывоопасных веществ на мосту не обнаружили.



Лжеминером оказался 31-летний местный житель. В апреле 2021 года Жовтневый суд Мариуполя приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда.



В настоящее время приговор суда первой инстанции отменен и вынесен новый, согласно которому мужчина проведет два года в тюрьме.