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Генсек НАТО раскритиковал идею «финляндизации» Украины

09 февраля 2022, 16:22

Генсек НАТО раскритиковал идею «финляндизации» Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал идею «финляндизации» Украины. По его убеждению, власти Украины должны сами принимать решение о членстве в Североатлантическом альянсе. Об этом генсек НАТО заявил в интервью изданию La Vanguardia.

«Все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех стран определять свой собственный путь. Идея о том, что великие державы могут решать, что могут делать соседи, — это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния — часть истории и должны оставаться частью истории», - подчеркнул он.

При этом Столтенберг отметил, что у Украина есть право на подачу заявки на вступление в НАТО.

«Украина имеет право подать заявку на вступление в НАТО, и решение о том, подходит ли она для членства, должны принимать союзники, и никто другой», — заявил генсек Альянса.

Понятие «финляндизация» возникло во время холодной войны, когда Финляндия решила придерживаться нейтралитета, что и было закреплено в договоре с Москвой в 1948 году. Соглашение о нейтралитете было гарантией того, что Финляндия не столкнется с советским вторжением. В ответ страна обязалась не вступать в НАТО.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил закрепить за Украиной нейтральный статус.

НАТО приняла решение о включении Украины и Грузии в Альянс, но срок вступления этих стран на данный момент не установлен. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что Украиной подана заявка на вступление в блок. Альянс решил работать над этим вопросом путем поддержки ее реформ, оказания помощи в модернизации армии по стандартам НАТО.

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