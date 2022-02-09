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Зеленский и глава МИД Испании обсудили евроинтеграцию и Нормандский формат

09 февраля 2022, 17:05

Зеленский и глава МИД Испании обсудили евроинтеграцию и Нормандский формат

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно ситуацию в сфере безопасности и подчеркнул важность поддержки каждой страной ЕС обороноспособности Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что Президент уделил особое внимание вопросу развития ситуации безопасности вокруг Украины, а также отдельно ознакомил главу внешнеполитического ведомства Испании с инициативами украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата.

Зеленский отметил важность поддержки со стороны европейских партнеров курса нашего государства на деэскалацию и достижение мира. Он также сделал акцент на важности и актуальности укрепления оборонной поддержки нашего государства.

«Важно, чтобы ЕС, каждое его государство-член поддерживали нас сегодня в укреплении обороноспособности украинской армии», — сказал Зеленский.

Он отметил солидарность Испании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В то же время Зеленский указал на необходимость дальнейшего активного и результативного продвижения Украины путем европейской и евроатлантической интеграции.

«Рассчитываю на поддержку со стороны Испании перспективы нашего членства в Европейском Союзе», — подчеркнул он.

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