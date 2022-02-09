Термин «дорожная карта» в ТКГ дискредитирован — глава МИД Украины

Термин «дорожная карта» по выполнению Минских соглашений дискредитирован в Трехсторонней контактной группе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга в среду.



«Термин "дорожная карта" в Трехсторонней контактной группе дискредитирован в связи с тем, что там есть определенный документ от ОРДЛО, на котором они настаивают», — пояснил Кулеба.



Он подчеркнул, что в любом случае, украинская власть не пойдет на нарушение интересов государства.



«Никто в украинской власти: ни президент, ни глава Офиса президента, ни министр иностранных дел, ни Андрей Костин, который представляет нас в ТКГ, — никто не перейдет "красных линий" Украинского государства», — сказал глава МИД.



Он добавил, что «работа идет, она будет длиться ровно столько, сколько будет нужно для того, чтобы мы сделали так, как это будет выгодно Украине».