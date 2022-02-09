В Минреинтеграции рассматривают введение новых компенсаций за поврежденное жилье на Донбассе

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обсуждается механизм предоставления и определения размера денежной компенсации людям, дома или квартиры которых были повреждены в результате боевых действий.



Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, заместитель председателя ОГА Вадим Филашкин принял участие в рабочем совещании Минреинтеграции.



Обсуждались основные возможные механизмы определения степени поврежденности жилья и порядок предоставления выплат.



«Люди, чьи дома пострадали в результате войны, но не были полностью разрушены, смогут получить до 150 тысяч гривен. Сейчас мы собираем предложения по порядку предоставления таких компенсаций. Я надеюсь, что в ближайшее время такое постановление будет принято и мы начнем работать по этому направлению. Позитивно то, что люди не будут терять право собственности на жилье, а полученные средства смогут направить на его восстановление», — сказал Вадим Филашкин.



Он также отметил, что важно правильно разработать механизм компенсаций, чтобы избежать юридических противоречий и исключить возможность финансовых махинаций с жильем, которое пострадало в результате обстрелов.



В течение 2020-2022 годов Донецкой облгосадминистрацией проведено 23 заседания комиссии, на которых принято решение предоставить денежную компенсацию за разрушенное жилье 527 пострадавшим на общую сумму 116,9 миллионов гривен.