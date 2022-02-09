Угрожали репрессиями родственников: На Харьковщине разоблачили агента, завербованного спецслужбами РФ

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, завербованного российскими спецслужбами, сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что харьковчанина завербовали, когда он выезжал в Россию на заработки. При этом представители иностранной спецслужбы применяли угрозы и психологическое давление.



«После возвращения нашего соотечественника на Харьковщину российские спецслужбы требовали выполнения разведывательных задач из-за угроз репрессий в отношении его оставшихся в РФ родственников», — говорится в сообщении.



От украинца потребовали собирать и передавать российским кураторам сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, имеющемся вооружении, системе охраны и обороны.



«Благодаря своевременным действиям сотрудников СБУ удалось предотвратить передачу представителям страны-агрессора сведений, которые могли нанести ущерб государственной безопасности Украины», — отметили в СБУ.



Харьковчанину сообщено о подозрении в госизмене в рамках начатого уголовного производства.