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Угрожали репрессиями родственников: На Харьковщине разоблачили агента, завербованного спецслужбами РФ

09 февраля 2022, 22:25

Угрожали репрессиями родственников: На Харьковщине разоблачили агента, завербованного спецслужбами РФ

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, завербованного российскими спецслужбами, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что харьковчанина завербовали, когда он выезжал в Россию на заработки. При этом представители иностранной спецслужбы применяли угрозы и психологическое давление.

«После возвращения нашего соотечественника на Харьковщину российские спецслужбы требовали выполнения разведывательных задач из-за угроз репрессий в отношении его оставшихся в РФ родственников», — говорится в сообщении.

От украинца потребовали собирать и передавать российским кураторам сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, имеющемся вооружении, системе охраны и обороны.

«Благодаря своевременным действиям сотрудников СБУ удалось предотвратить передачу представителям страны-агрессора сведений, которые могли нанести ущерб государственной безопасности Украины», — отметили в СБУ.

Харьковчанину сообщено о подозрении в госизмене в рамках начатого уголовного производства.

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