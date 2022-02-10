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Сутки на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов вблизи Водяного

10 февраля 2022, 08:09

Сутки на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов вблизи Водяного

За минувшие сутки, 9 февраля, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Поблизости Водяного боевики обстреливали украинские позиции из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.

Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Жованка-Зайцево (южное), Водяное-Азов.

Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 10 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.

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