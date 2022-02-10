«ЛНР» сообщила о 89 заболевших коронавирусом и двух умерших

За минувшие сутки, 9 февраля, в отдельных районах Луганской области выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 131 пациент, от осложнений умерли двое ранее заболевших.



Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 24 803 случая COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 19 296 человек, а 3 203 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.