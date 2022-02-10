В Польшу прибыли еще два военно-транспортных самолета с американскими десантниками

Два американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями 82 воздушно-десантной дивизии Армии США сегодня прибыли в Польшу, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.



Самолеты, вылетевшие с базы Форт-Брэгг, совершили посадку в аэропорту города Жешув, который находится в 90 километрах от границы с Украиной. В Вашингтоне решили, что там будут размещены в общей сложности 1700 американских десантников в составе бригадной боевой группы 82 воздушно-десантной дивизии.



Вчера в аэропорту Жешув-Ясенко приземлились четыре военно-транспортных самолета с подразделениями 82 воздушно-десантной дивизии на борту.

В Польшу уже переброшено как минимум 1350 военнослужащих 18 воздушно-десантной дивизии Армии США. На этой неделе из-за океана сюда было совершено не менее 13 рейсов военно-транспортных самолетов.



Как сообщили в командовании Армии США в Европе, передовая группа десантников прибыла в Польшу в минувшее воскресенье. В Жешув доставили военную технику, командира 82 дивизии генерала Кристофера Донахью, а также несколько десятков военнослужащих.

На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии прибыли 300 военнослужащих оперативной штабной группы 18 воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82 дивизия.



Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, выступая на брифинге на прошлой неделе, заявил, что командование американской армии в связи с ситуацией вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в такие страны, как Польша, Румыния и ФРГ.

При этом Кирби подчеркнул, что «эти войска не будут воевать в Украине. Они должны обеспечить надежную оборону союзников с НАТО».



В общей сложности около 3 000 американских военнослужащих будут переброшены в Европу либо передислоцированы на ее территории.

По словам представителя Пентагона, в ближайшие дни 1 000 военнослужащих, местом дислокации которых сейчас является Германия, будут перемещены в Румынию. Еще около 2 000 военнослужащих перебросят в ближайшие дни из США в Польшу.



В состоянии повышенной готовности к переброске на европейский континент находятся 8 500 военнослужащих, заявил Кирби.

Прибытие в Польшу американских военных — лучший ответ НАТО на агрессивную политику России. Такое мнение высказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.



Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, в среду сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для оказания помощи в эвакуации американских граждан из Украины.



При этом неназванный представитель Белого дома в комментарии The Hill опроверг информацию о подготовке эвакуации.