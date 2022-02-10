«ЛНР» пятый год держит в плену женщину-врача, которой необходимо лечение

Почти пять лет гражданка Украины Наталья Савченко, нуждающаяся в срочном лечении, находится в незаконном заключении на неподконтрольной территории Луганщины, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Наталья — врач-гинеколог, работала в одном из медучреждений Луганска.

27 августа 2017 года представители группировки забрали Наталью из дома, где проживала онкобольная мама, и увезли в неизвестном направлении. Через три месяца после задержания Натальи мать умерла, так и не узнав, где дочь.



Впоследствии выяснилось, что ее содержат в тюрьме «МГБ ЛНР». В мае 2018 года женщину перевели в СИЗО Луганска.



1 ноября 2019 года «апелляционный суд ЛНР» приговорил Савченко к 12 годам лишения свободы по статье «государственная измена». Она незаконно содержится в Селезновской женской исправительной колонии № 143.



У Натальи есть хронические проблемы с печенью. У нее высокий уровень билирубина, что может свидетельствовать о заболеваниях желчевыводящих путей, поджелудочной железы и требует постоянного медицинского наблюдения и лечения. Кроме того, из-за нарушения сердечного ритма она должна регулярно принимать медпрепараты. Уже в заключении Наталья пережила осложненный гипертонический криз. Никакая медпомощь в исправительной колонии не предоставляется, отмечает омбудсвумен.



Родные, выехавшие на подконтрольную правительству Украины территорию, по соображениям безопасности не могут посетить Наталью. Продукты и жизненно необходимые лекарства передают друзьями или знакомыми, но попадают ли они к ней, неизвестно.



Подобные действия в отношении Натальи Савченко являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, отмечает Денисова.



Она обратилась с призывом к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Савченко, содействовать ее незамедлительному освобождению.



«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для возбуждения вопроса о ее освобождении», — говорится в сообщении.