На Донетчине еще 1 545 заболевших COVID-19, пятнадцать умерших

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 545 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще пятнадцать пациентов, а выздоровели 933.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 195 876 человек. Из них 169 710 пациентов выздоровели, 5 403 — умерли.

По данным Минздрава, за среду, 9 февраля, в Украине выявили 41 694 случая заражения коронавирусом, что на 3 437 случаев больше, чем днем ранее.