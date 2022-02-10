РФ нужно до двух недель, чтобы завершить подготовку к наступлению — CIT

За последнюю неделю Россия перебросила к западной границе внутренние войска и тяжелую военную технику, в том числе комплексы «Бук» и «Искандер» к тем, что уже сосредоточены вокруг Украины. Об этом рассказал руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью «Громадському радіо».



«Населенные пункты, куда свозят эту технику, расположены в десятках километров от границы с Черниговской областью... По нашим наблюдениям нужны еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления», — сказал он.



В частности, CIT зафиксировала переброску элементов 6-й общевоенной армии из районов Санкт-Петербурга и 2-й общевоенной армии, которая в основном дислоцируется на границе с Казахстаном



Михайлов привел оценки экспертов, которые сходятся с данными американской разведки — РФ сосредоточила вокруг Украины около 83 батальонных тактических групп, планируется довести количество до 100, а «это от 60 тысяч до 100 тысяч хорошо подготовленных контрактников, которые будут готовы к определенным операциям».

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