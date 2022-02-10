ОБСЕ не может оставаться пассивной на фоне угрозы со стороны РФ — Кулеба

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не может занимать пассивную позицию на фоне военной угрозы со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау в Киеве.



«Впереди будет ещё не один сложный момент, не одно сложное решение, но абсолютно очевидно, что сложную ситуацию нельзя решить, не принимая сложных решений. И поэтому ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейстральной в этом процессе. Нужно продемонстрировать активность и решительность в защите тех положений, тех основ ОБСЕ, ради защиты которых она собственно и была создана», — сказал Кулеба.