Дания не будет поставлять оружие Украине, потому что оно «слишком старое»

Дания не будет поставлять вооружение Украине на фоне угрозы российского вторжения. Об этом заявил министр обороны Мортен Бодсков, сообщает DR nyheder.

По его словам, Дания не может отправить оружие Украине из-за того, что оно устаревшее.



«Оно слишком старое. Есть причина, по которой оно на складах. Мы не можем послать это», —признал Бодсков.



Ранее датское правительство обсуждало вариант с поставкой Киеву 400 ракет Stinger.



Глава оборонного ведомства добавил, что Дания не будет предоставлять Украине другое вооружение.



Однако из-за растущей угрозы эскалации конфликта в Европе датское правительство повысило уровень готовности обороны.



Кроме того, Дания перекинула два истребителя F-16 на остров Борнхольм, чтобы защитить свое воздушное пространство.

В планах правительства Германии нет места поставкам вооружений Украине из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта с РФ. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.