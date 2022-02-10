ЕБРР собирается выделить 14 миллионов евро на полигон ТБО в Мариуполе

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает варианты предоставления кредита в размере до 14,5 миллиона евро коммунальному предприятию «Полигон твердых бытовых отходов» в Мариуполе, сообщает пресс-служба банка.



Финансирование хотят выделить для реконструкции текущей и строительства новой инженерно-санитарной свалки согласно стандартам Евросоюза.



Проектом предусматривается строительство нового завода по переработке неорганических отходов и отдельного объекта для компостирования отсортированных органических отходов. Снижение выбросов парниковых газов в результате его реализации специалисты оценивают в 118 000 тонн эквивалента CO2 ежегодно.



Что касается общей стоимости проекта, то она оценивается в 20 миллионов евро. Остальные средства должны быть покрыты за счет гранта Инвестиционной платформы соседства ЕС — до 4 миллионов евро и местного бюджета — не менее 1,5 миллиона евро.



Коммунальное предприятие «Полигон твердых бытовых отходов» создано в 2002 году и находится в 100% собственности территориальной громады Мариуполя.