На Луганщине за сутки выявили 756 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 756 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще восемь больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 219 человека, умерли от осложнений заболевания 8 человек — 64- и 72-летние мужчины из Лисичанска, 53- и 65-летние мужчины из Северодонецка, 67-летний мужчина из Кременского района, 84-летняя женщина из Новопсковского района, 86-летняя женщина и 83-летний мужчина из Старобельского района.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 71 743 жителей области. Из них выздоровели — 59 307 человек, умерли — 2 315 пациентов.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 243 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 60,1 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за среду, 9 февраля, в Украине выявили 41 694 случая заражения коронавирусом, что на 3 437 случаев больше, чем днем ранее.