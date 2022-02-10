Экс-депутата горсовета на Донетчине осудили за поддержку «референдума» 2014 года

Бывший депутат Краснолиманского городского совета осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Прокурорами в суде доказано, что 30 апреля 2014 года мужчина принимал участие во внеочередной сессии городского совета, на которой рассмотрел и положительно проголосовал за вопросы организации и проведения в городе Красный Лиман и Краснолиманском районе псевдореферендума по признанию так называемой самостоятельности «ДНР».



Приговором Краснолиманского городского суда экс-депутату назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год, отмечается в сообщении.