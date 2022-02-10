Жителю Лисичанска грозит до восьми лет тюрьмы за «службу» в рядах боевиков

Обвинительный акт в отношении 41-летнего мужчины, участвовавшего в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований на территории Луганщины направлен в суд, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Как выяснилось в ходе следствия, в сентябре 2017 года житель Лисичанска добровольно поступил в «Казацкую национальную гвардию Всевеликого войска донского им. М. И. Платова», действовавшую на части оккупированной территории Луганской области, в частности, в городе Алчевске.

Во время «службы» в рядах боевиков обвиняемый выполнял работы по укреплению блокпоста, который находился возле исправительной колонии № 13 в Алчевске — копал окопы, помогал строить блиндажи и другие фортификационные сооружения, обустраивал позиции, предназначенные для размещения живой силы во время боевых действий, осуществлял проверку документов у лиц, пересекающих блокпост, и транспортные средства.



За совершенное обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы, отмечается в сообщении.