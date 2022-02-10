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Украина получит от Литвы зенитно-ракетные комплексы Stinger

10 февраля 2022, 13:26

Украина получит от Литвы зенитно-ракетные комплексы Stinger

В ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом передет «Интерфакс-Украина».

«Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться», — сказала Шимоните на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве в четверг.

Кроме этого, Литва возобновляее программу реабилитации и другой медицинской поддержки украинских солдат. Миссия по оценке потребностей от литовского правительства работает в Киеве в феврале.

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