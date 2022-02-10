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Призываем РФ к деэскалации: ЕС и НАТО направили Лаврову письма

10 февраля 2022, 13:54

Призываем РФ к деэскалации: ЕС и НАТО направили Лаврову письма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель направили главе МИД РФ Сергею Лаврову письма с призывом решать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.

Так, во время совместного брифинга с британским премьер-министром Борисом Джонсоном генсек НАТО сообщил, что в письме содержится предложение провести новое заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого обсудить ситуацию вокруг Украины.

«Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия», — заявил Столтенберг.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что ответил от имени стран Евросоюза на письмо Лаврова по вопросам европейской безопасности.

«Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и обращению вспять наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее, а также в Белоруссии», — говорится в сообщении.

В российском постпредстве при ЕС сообщили, что сегодня постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннику Балфоорт. Она по поручению Борреля передала его послание в адрес Лаврова от имени глав МИД 27 стран-членов ЕС.

В коммюнике постпредства указано, что документ является реакцией на послание главы МИД РФ по тематике неделимости безопасности, которое было направлено главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады. Также в нем отмечается, что Балфоорт уточнила: «в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности».

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Люди
Сергей Лавров Йенс Столтенберг Жозеп Боррель
Организации
Нато Евросоюз
Места
Украина-Россия

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