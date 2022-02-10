«Прекращение огня и вывод войск РФ». Лондон назвал первый шаг в Минских соглашениях

Первым шагом в выполнении Минских соглашений должно быть прекращение огня и вывод Россией тяжелого вооружения из Донбасса. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.



«Мы имеем Минские договоренности, которые были скоординорованы и они претворяются в жизнь. И первый шаг — сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня. А Россия должна ответсти тяжелое вооружение из региога и тогда мы добьемя прогресса», — сказала она на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.



В свою очередь Лавров назвал слова о присутствии российских войск и тяжелых вооружений на Донбассе неподтвержденными. «Это все из разряда хайли лайкли (от англ. highly likely, что в переводе значит "весьма вероятно" — Ред.)», — подчеркнул он.



Кроме того, главы МИД России и Великобритании поспорили относительно того, угрожает ли Украине скопление российских войск у ее границ.