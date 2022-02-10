Данные разведки об угрозе вторжения в Украину остаются мрачными — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут «самым опасным моментом». Об этом он сказал во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг, сообщает «Европейская правда».



«Я не думаю, что решение уже было принято (Путиным. — Ред.). Но это не означает невозможность того, что что-то абсолютно катастрофическое действительно не произойдет очень скоро», — сказал он.



Джонсон отметил, что данные разведки о российской угрозе Украине остаются «мрачными». По его словам, на границах Украины скоплено огромное количество тактических батальонных групп — «70 или даже больше».



«Это, пожалуй, самый опасный момент в самом большом кризисе безопасности, с которым Европа столкнулась за десятилетия», — предупредил британский премьер.



Он подчеркнул, что Европа должна правильно подойти к этой угрозе.



«Комбинация санкций с военной решимостью плюс дипломатия — это то, что мы считаем правильным», — сказал он.



Джонсон отметил, что приверженность Великобритании европейской безопасности является «безоговорочной и незыблемой», что подтверждают планы увеличения количества войск, самолетов и кораблей. «Риски очень велики, а это очень опасный момент», — отметил он.

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