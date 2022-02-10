Ермак прибыл в Берлин на встречу «нормандских» советников

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыл в Берлин на встречу политических советников лидеров Нормандского формата. Об этом Ермак сообщил на своей странице в Facebook.



Кроме того, в столицу Германии уже прибыл визави Ермака на переговорах — замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.



Также во встрече примут участие дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер.



Брифинг Ермака по итогам переговоров предварительно запланирован на 20:00.

Накануне Ермак заявил, что одна из целей украинской стороны на переговорах в Берлине — разблокирование работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Кроме того, Киев намерен предложить «инициативы, направленные на улучшение верификации режима полного прекращения огня», поднять вопросы обмен пленных и открытия КПВВ.



Предыдущая встреча «нормандских» советников состоялась 26 января в Париже. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе. Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.



Вместе с тем Киев исключает возможность прямых переговоров с группировками «ДНР» и «ЛНР», на чем настаивает Москва.