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В собственность громады на Донетчине переданы плотины за 40 миллионов гривен

10 февраля 2022, 15:19

В собственность громады на Донетчине переданы плотины за 40 миллионов гривен

В коммунальную собственность Мангушской громады Мариупольского района передано бесхозное недвижимое имущество общей стоимостью более 40 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как выяснилось, в 2017 году Урзуфским и Камышеватским сельскими советами Мангушского района, которые в настоящее время входят в состав Мангушского поселкового совета, были признаны бесхозными три земляные плотины, расположенные на водоемах общей площадью водного зеркала 107,4 га в селах Урзуф, Камышеватое и Демьяновка.

Учитывая, что на протяжении почти трех лет указанное имущество в коммунальную собственность не передано, прокуратура обратилась с соответствующими заявлениями в Первомайский районный суд, который в августе 2021 года ее требования полностью удовлетворил.

При вмешательстве прокуратуры решением сессии Мангушского поселкового совета гидротехнические сооружения приняты в коммунальную собственность территориального общества, говорится в сообщении.

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коммунальная собственность гидротехнические сооружения бесхозное имущество

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