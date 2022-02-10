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НАТО решила усилиться в Черноморском регионе

10 февраля 2022, 16:02

НАТО решила усилиться в Черноморском регионе

НАТО рассматривает размещение на длительный срок боевых групп вроде уже существующих в странах Балтии и Польши, а также в Черноморском регионе. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

По его словам, НАТО является оборонным альянсом, цель которого заключается в сохранении мира, предотвращении конфликтов, что делают союзники совместными усилиями.

Генсек отметил, что в настоящий момент Альянсу приходится многое делать одновременно.

«Прежде всего, мы имеем увеличенное присутствие в восточной части блока: с большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей», — заявил он.

«Во-вторых, мы повысили готовность наших сил, которые в случае необходимости можно усилить. И в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Однако сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в частности, в Румынии», — сообщил Столтенберг.

В ответ на изменение ситуации безопасности руководители стран НАТО на Варшавском саммите в 2016 году приняли решение об усилении военного присутствия на восточных границах Альянса. С того времени четыре многонациональные боевые группы общей численностью примерно 4 500 военнослужащих были развернуты в странах Балтии и Польше.

Столтенберг заявил, что направил в четверг предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО.

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Польша Румыния страны Балтии восточный фланг Черноморский регион

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