Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа вести переговоры с «Л-ДНР»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова его украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, что Украина не пойдет на прямые переговоры с оккупационными властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, превосходят «искусство главного пропагандиста Третьего рейха». Об этом Лавров заявил во время брифинга в Москве.



В частности, он обратил внимание на заявление Кулебы о том, что никакого прямого диалога с ОРДЛО не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен.



«Но это точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Совбезом ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться, что Лондон, Вашингтон или Берлин его одернет, — это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», — подчеркнул Лавров.



Согласно Минским соглашениям, Украина должна согласовать предоставление «особого статуса» Донбасса и конституционную реформу в консультациях с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы.