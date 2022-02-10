Сотруднице «миграционной службы ДНР» заочно сообщено о подозрении в принудительной паспортизации

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении жительнице Донецка, которая является сотрудницей «миграционной службы МВД ДНР».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, подозрение предъявлено факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц



По данным следствия, с 2019 года 33-летняя дончанка занимает должность так называемого старшего инспектора по особым поручениям организационно-аналитического отдела «миграционной службы МВД ДНР».



На указанной должности подозреваемая, «выполняя приказы оккупационной администрации РФ, осуществляет ежедневный сбор сведений о лицах, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях Донецка и подлежащих принудительному получению паспортов гражданина "ДНР", а также гражданства РФ», говорится в сообщении.



Потом она передает полученные сведения в соответствующие подразделения указанной службы для организации процесса принудительной паспортизации местных жителей.



В частности, получать «паспорт ДНР» вынуждены работающие в образовательной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат, заявили в прокуратуре.



По данным правозащитных организаций, на неподконтрольных украинским властям территории Донетчины уже выдано почти 900 000 «паспортов ДНР».