Зеленский и Столтенберг провели переговоры о наращивании военной мощи РФ

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание военной мощи РФ в Украине и вокруг нее. Об этом Столтенберг сообщил в Twitter.



«Поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о наращивании военной мощи РФ в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему уважаемому партнеру. Мы призываем Россию к деэскалации и следовать пути диалога, чтобы найти мирное решение», — написал он.

По данным Conflict Intelligence Team, за последнюю неделю Россия перебросила к западной границе внутренние войска и тяжелую военную технику, в том числе комплексы «Бук» и «Искандер» к тем, что уже сосредоточены вокруг Украины.