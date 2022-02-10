Ищем участников спецпроекта «Гастротуризм Донетчины»

Для того чтобы изучить культуру, историю, обычаи, легенды Донецкой области через призму региональной гастрономии, «Новости Донбасса» приглашают принять участие в спецпроекте «Гастротуризм Донетчины».



О проекте



Гастрономический туризм в Донецкой области явно недооценен. Пришло время это изменить! Мы хотим сделать серию материалов, знакомящих с регионом с помощью местной кухни.



Кому это может быть интересно



Мы ищем туристов, гурманов, крафтовых производителей, рестораторов, дегустаторов, ресторанных критиков, туроператоров.



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Все подробности об участии можно узнать, отправив на электронную почту [email protected] запрос о создании партнерского материала любого формата (новость, статья, тест, лонгрид, нативный материал, видеопродакшн).