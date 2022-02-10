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Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►

10 февраля 2022, 19:05

Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►

Что мы представляем, когда слышим словосочетание «российская пропаганда»? Соловьева, Скабееву, Киселева? Сюжет «о распятом мальчике»? Все примеры в основном связаны с телевидением и СМИ в целом. Но действует пропаганда не только через медиа. «Новости Донбасса» рассказывают о деятельности на территории Украины «Русских центров».

Сначала они якобы выполняли только культурную роль. Но реальная цель таких организаций — подрыв государственности и навязывание пророссийских настроений. До 2014 года в Украине работало 13 «Русских центров». Причем не только на Донбассе, но и на юге страны, а также в Киеве. То есть, многие годы, еще до аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе, Россия успешно внедряла в сознания тысяч людей антиукраинские идеи. Общественная организация «Донецкая республика», которая была создана в 2005 году Андреем Пургиным — это все оттуда.

Сейчас центры остались только на неподконтрольной территории — в Донецке, Луганске и Горловке. Аналитики «Института стратегических исследований и безопасности» и «Восточной правозащитной группы» представили доклад об их деятельности. Не только странам-соседям стоит опасаться российской экспансии. «Русские центры» успешно занимаются идеологической обработкой во всем мире — всего их 52. Что же делают «Русские центры» — смотрите в нашем видео.

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