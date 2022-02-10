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СБУ разоблачила группу «титушек», нанятых РФ для провокаций

10 февраля 2022, 18:49

СБУ разоблачила группу «титушек», нанятых РФ для провокаций

СБУ разоблачила группу украинцев, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ. Такие действия Россия могла использовать как очередную причину для оправдания дальнейшего давления на Украину, сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, спецслужбы РФ завербовали троих жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами. Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни.

«Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому. Кураторы заверили "титушек", что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании», — говорится в сообщении.

Организаторов и их сообщников задержали в Киеве и области. Оказалось, что они являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств и не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

«В частности, установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 года акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе. Кроме того, один из задержанных создал так называемое силовое крыло, в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание поучаствовать в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда стражи порядка сработали на опережение и не допустили реализации такого плана», — рассказали в СБУ.

По результатам обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

Открыто уголовное производство, начатое по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие.

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