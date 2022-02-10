«ДНР» переводит студентов на дистанционное обучение с 11 февраля

В отдельных районах Донецкой области студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования с пятницы, 11 февраля, перейдут на дистанционное обучение.



Соответствующие «приказы» издало «министерство образования и науки» при группировке «ДНР».



В «документах» говорится, что с целью сдерживания распространения COVID-19 студенты будут учиться дистанционно до 20 февраля включительно.



В то же время указано, что пребывание в вузах детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки, продолжится в обычном режиме, а учебная и производственная практики на предприятиях будут проводиться очно, при условии соблюдения всех санитарно-эпидемических правил.