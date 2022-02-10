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Экономическая война: Посольство США — о блокаде Россией Азовского и Черного морей

10 февраля 2022, 21:58

Экономическая война: Посольство США — о блокаде Россией Азовского и Черного морей

Россия под предлогом военных учений ограничивает морской суверенитет Украины и свободу судоходства в Черном и Азовском морях. Об этом говорится в заявлении посольства США, опубликованном в Twitter.

«Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины», — говорится в заявлении.

Ранее Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения военных учений.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. В МИД это назвали частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что «беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях».

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