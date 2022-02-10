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Генпрокурор: «Департамент войны» функционирует и работает должным образом

10 февраля 2022, 22:56

Генпрокурор: «Департамент войны» функционирует и работает должным образом

«Департамент войны» в Офисе генпрокурора существует и работает в штатном режиме. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».

«"Департамент войны" функционирует до сегодняшнего дня, непосредственно он находится под моим руководством. О том, что он развален, — это, наверное, ваша внутренняя история. Потому что последний раз, когда я была здесь на эфире, я была с главой департамента господином Рудём (Юрий Рудь, глава департамента — Ред.), мы говорили об Иловайске», — сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о работе департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Она отметила, что сейчас сотрудники этого подразделения работают над делами как в украинских, так и в международных судах.

«У нас продвигаются дела, которые идут и в украинской юрисдикции, и которые мы пытаемся сделать результативными, но без ратификации Римского статута это невозможно, чтобы зайти в МКС. Поэтому все сотрудники департамента на месте, работают должным обрзом. Сейчас идут командировки у нас в Канаду, потому что у нас идут в совместных группах следственные действия, которые будут происходить в Канаде», — сказала генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что она — первый генеральный прокурор, который возглавил международную следственную группу (GIТ) по расследованию сбития Боинга МН17 над Донбассом в 2014 году.

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