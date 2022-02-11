Россия отменила блокаду Азовского моря — BlackSeaNews

Россия отменила перекрытие участков в Азовском море — об этом идет речь в документе, который опубликовал на своей Facebook-странице главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.



«В 16:43 10.02.2022 управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива», — прокомментировал Клименко.



Он отметил, что это могло стать результатом беспрецедентного дипломатического давления на Россию, в том числе встречи министра иностранных дел Великобритании с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.



«По Черному морю все пока без изменений, а порты Черного моря — это 95% украинского экспорта, порты Азова — 5% (итого это почти половина всего экспорта Украины)», — добавил Клименко.



Ранее Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения военных учений.



Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. В МИД это назвали частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что «беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях».