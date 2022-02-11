Сутки на Донбассе: восемь нарушений режима «тишины», потерь нет

За минувшие сутки, 10 февраля, незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Поблизости Песок враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем.



В направлении Зайцево боевики стреляли, применяя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования применили крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенного пункта Тарамчук они задействовали беспилотник, с которого сбросили три выстрела ВОГ-17.

На окраинах Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В направлении Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Зайцево (северное) — Гольмовский, Пески - Лозовое, Пески - Веселое.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 11 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.