«ЛНР»: 478 заболевших ковидом и семеро умерших за сутки

За минувшие сутки, 10 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 478 новых случаев заражения коронавирусом.



Выздоровели 92 пациента, от осложнений умерли семь ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».

В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 25 281 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 19 388 человек, а 3 210 человек умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.