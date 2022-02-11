В Украине снова выявили более 41 тысячи случаев коронавируса за сутки

За четверг, 10 февраля, в Украине выявили 41 229 случаев заражения коронавирусом, что на 468 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 20 850 пациентов, умерли 236 человек. Вчера госпитализировали 3 936 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 462 970 человек. Из них выздоровели 3 750 826 пациентов, а умерли 102 403 человека.



Вчера вакцинировались 72 255 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 541 413 человек, из них получили первую дозу — 15 541 411 человек, получили две дозы — 14 900 578 человек. Получили дополнительную дозу — 22 628 человек, бустерную дозу — 532 850 человек. В общей сложности проведено 30 997 467 прививок.

Минздрав не планирует вводить локдаун в Украине из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.