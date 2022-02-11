Британия ужесточила закон об антироссийских санкциях. Украина отреагировала

Власти Великобритании подписали закон, который расширяет полномочия правительства по введению санкций в отношении РФ. Об этом сообщается на сайте британского МИД.



«Этот закон создает рамки для самого жесткого санкционного режима, который когда-либо имела Великобритания в отношении РФ. Теперь у британского правительства есть возможность введения санкций на российский бизнес и лиц из широкого круга экономических и стратегически важных секторов: химического, оборонного, добывающего, информационного-коммуникационного и сферы финансовых услуг», — говорится в сообщении.



Теперь ввести штрафные меры могут не только в отношении тех, кто «напрямую связан с дестабилизацией Украины», но и любых государственных учреждений или предприятий России, которые имеют «стратегическое значение для российских властей», их собственников и руководителей.



Впрочем, пока никаких конкретных новых санкций в отношении РФ Британия не вводит. Принятый закон — часть мер, которые направлены на то, чтобы «побудить Кремль остановить кампанию агрессии в Украине».





В Украине отреагировали на это событие. Пресс-служба посольства в Британии обнародовала сообщение то том, что Украина приветствует решение Великобритании о санкциях против РФ и надеется, что другие страны последуют этому примеру.



«Мы приветствуем решение правительства Великобритании об ужесточении режима санкций против России», — отмечается в сообщении.



Теперь, чтобы обеспечить мир, необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия всего Запада.



«Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании», — заявили в ведомстве.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут «самым опасным моментом». Об этом он сказал во время вчерашнего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.



Первым шагом в выполнении Минских соглашений должно быть прекращение огня и вывод Россией тяжелого вооружения из Донбасса. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Москву.