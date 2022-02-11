Эстония направит 350 тысяч евро помощи для востока Украины

Министерство иностранных дел Эстонии собирается выделить Украине в качестве гуманитарной помощи 351 700 евро, сообщает портал ERR.

Средства будут предназначены для поддержки людей, которые проживают поблизости восточной границы Украины. Кроме того, они должны помочь стране подготовиться к вероятному миграционному кризису.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Марии Лиймет заявила, что продолжающийся восемь лет вооруженный конфликт на востоке Украины усилил гуманитарный кризис, потому население этого региона нуждается в постоянном международном внимании и поддержке.

«Конфликт повлиял на жизнь почти 5 миллионов людей, из которых более 3 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное предоставление медпомощи и коммунальных услуг, таких, как электричество, вода и отопление. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации в сфере безопасности, поэтому мы решили оказать поддержку Украине дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи восточной границы», — подчеркнула глава эстонского МИД.

Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь Role 2 для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, обеспечивающий предоставление медпомощи на уровне бригады. Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.