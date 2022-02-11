Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Эстония направит 350 тысяч евро помощи для востока Украины

11 февраля 2022, 09:44

Эстония направит 350 тысяч евро помощи для востока Украины

Министерство иностранных дел Эстонии собирается выделить Украине в качестве гуманитарной помощи 351 700 евро, сообщает портал ERR.

Средства будут предназначены для поддержки людей, которые проживают поблизости восточной границы Украины. Кроме того, они должны помочь стране подготовиться к вероятному миграционному кризису.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Марии Лиймет заявила, что продолжающийся восемь лет вооруженный конфликт на востоке Украины усилил гуманитарный кризис, потому население этого региона нуждается в постоянном международном внимании и поддержке.

«Конфликт повлиял на жизнь почти 5 миллионов людей, из которых более 3 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное предоставление медпомощи и коммунальных услуг, таких, как электричество, вода и отопление. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации в сфере безопасности, поэтому мы решили оказать поддержку Украине дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи восточной границы», — подчеркнула глава эстонского МИД.

Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь Role 2 для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, обеспечивающий предоставление медпомощи на уровне бригады. Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.

Еще по теме

Места
Украина Эстония Восток Украины
Люди
Эва-Марии Лиймет
Прочее
гуманитарная помощь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание «Л-ДНР» или открытые поставки оружия
11:36
Пушилин не исключил ввод российских войск на Донбасс
11:21
«ДНР» проверяет сообщение о минировании шести объектов в Донецке
10:54
«ДНР» выявила полторы тысячи заболевших ковидом за сутки
08:27
«ЛНР»: 478 заболевших ковидом и семеро умерших за сутки
22:23
РФ перекрыла Украине моря, Лавров советует уезжать. Главное
19:51
«ДНР» переводит студентов на дистанционное обучение с 11 февраля
19:05
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
09:47
«ДНР» фиксирует более двух тысяч заболевших ковидом третий день подряд
08:33
«ЛНР» сообщила о 89 заболевших коронавирусом и двух умерших
22:13
Дискредитация в ТКГ, Януковичу сообщили о подозрении. Главное
21:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 февраля: Правила на въезд и выезд
10:20
«ДНР» пятый год держит в плену человека с инвалидностью, нуждающегося в лечении
09:56
«ДНР» снова выявила более двух тысяч случаев коронавируса за сутки
08:21
«ЛНР»: 287 заболевших COVID-19, трое умерших за сутки
все новости
12:17
Конфликт с Россией стоил Украине 280 миллиардов долларов потерянного ВВП — СEBR
11:55
Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание «Л-ДНР» или открытые поставки оружия
11:50
На Луганщине СБУ обнаружила тайник с боеприпасами диверсантов
11:36
Пушилин не исключил ввод российских войск на Донбасс
11:27
В Украине с апреля антибиотики будут выдавать в аптеках только по е-рецепту
11:21
«ДНР» проверяет сообщение о минировании шести объектов в Донецке
11:06
МККК отправил в Донецк и Луганск почти 4 тонны гуманитарного груза
10:54
«ДНР» выявила полторы тысячи заболевших ковидом за сутки
10:50
Кулеба прокомментировал ответ Евросоюза Лаврову по «гарантиям безопасности»
10:33
На Донетчине за сутки выявили почти две тысячи новых случаев коронавируса
10:25
Глава ГБР анонсирует появление новых имен в деле о поставках угля из ОРДЛО
10:04
Омбудсвумен требует освободить из плена «ЛНР» приговоренного к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:44
Эстония направит 350 тысяч евро помощи для востока Украины
09:41
Британия ужесточила закон об антироссийских санкциях. Украина отреагировала
09:03
Совет Госдумы РФ 14 февраля решит, что делать с проектом о признании «ДНР» и «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05
Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►
09 февраля, 13:20
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция