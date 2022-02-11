Омбудсвумен требует освободить из плена «ЛНР» приговоренного к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

25-летний гражданин Украины Дмитрий Оробий второй год незаконно находится в плену группировки «ЛНР» в Краснолучской исправительной колонии № 19. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Дмитрий — житель временно неподконтрольного Алчевска Луганской области. В 2014 году он поступил на факультет политологии и международных отношений Восточноукраинского национального университета им. В. Даля, который переехал в Северодонецк.

Первый год Дмитрий учился дистанционно. После того, как была налажена пропускная система через линию соприкосновения, парень поехал Северодонецк. Здесь на 3-4 курсах он проходил практику в отделе по работе с населением Луганской областной военно-гражданской администрации.



После окончания учебы найти работу в Северодонецке Дмитрий не смог, поэтому вернулся в Алчевск, где жила его семья. Сначала работал продавцом в магазине, затем устроился делопроизводителем на одном из предприятий, где 16 июня 2020 представители оккупационной администрации его и задержали в первый рабочий день.



В течение 40 дней о его местонахождении не знали ни родные в Алчевске, ни друзья из Северодонецка — телефон не отвечал.



О том, что Дмитрий находится в тюрьме «МГБ ЛНР» стало известно от представителей оккупационной администрации, которые пришли с обыском в дом родителей, отмечается в сообщении.



5 февраля 2021 года «верховный суд ЛНР» приговорил Дмитрия к 12 годам лишения свободы по статье за «государственную измену».



В заключении у него существенно ухудшилось зрение: из-за высокого глазного давления началась отслойка сетчатки, что может привести к полной слепоте. Также у Дмитрия проблемы с артериальным давлением. Никакая медпомощь в исправительной колонии ему не оказывается. Родные лишены встреч с Дмитрием. Они передают только лекарства, но неизвестно, получает ли он их.



Подобные действия в отношении Дмитрия Оробия являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, отмечает омбудсвумен.



Она обратилась с призывом к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Оробию, содействовать его немедленному освобождению.



«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для возбуждения вопроса об его освобождении», — подчеркнула Денисова.