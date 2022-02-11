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Глава ГБР анонсирует появление новых имен в деле о поставках угля из ОРДЛО

11 февраля 2022, 10:25

Глава ГБР анонсирует появление новых имен в деле о поставках угля из ОРДЛО

По «угольному делу», фигурантами которого сейчас являются пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко и народный депутат Украины Виктор Медведчук, скоро появятся новые фигуранты. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

«Было выдвинуто подозрение... четырем лицам во главе с Медведчуком и Порошенко. Хочу сообщить украинцам, что вскоре вы услышите новые имена и фамилии», — сказал он.

По словам Сухачева, в настоящее время материалы уголовного производства составляют более 120 000 страниц документальных материалов.

«Это допросы, материалы банковского дела из финансовых учреждений... Рассекреченная информация по заседаниям СНБО, материалы, которые мы получили в рамках уголовного производства от Кабинета министров, Офиса президента, разведывательных органов», — пояснил он.

Глава ГБР отметил, что завершающая стадия расследования дела, по определению суда — конец августа этого года. Он уточнил, что в случае необходимости следствие будет просить о продлении срока досудебного расследования.

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Печерский районный суд Киева 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по делу о торговле углем с неподконтрольного Донбасса.

20 декабря 2021 года ГРБ объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко считает уголовное производство против него политически мотивированным.

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