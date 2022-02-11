На Донетчине за сутки выявили почти две тысячи новых случаев коронавируса

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 953 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще двенадцать пациентов, а выздоровели 860.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 197 829 человек. Из них 170 570 816 пациентов выздоровели, 5 415 — умерли.

По данным Минздрава, за четверг, 10 февраля, в Украине выявили 41 229 случаев заражения коронавирусом, что на 468 случаев меньше, чем днем ранее.