Кулеба прокомментировал ответ Евросоюза Лаврову по «гарантиям безопасности»

Чем больше Россия предпринимает попыток разделить Европу, тем более объединенной та становится. Так прокомментировал коллективный ответ Евросоюза на российские предложения по безопасности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Отличный и сильный ход Жозепа Борреля и 27 стран-членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более объединенной становится Европа. В принципе, единственная эффективная стратегия при общении с агрессивной Россией», — написал глава МИД в Twitter.

Евросоюз передал России коллективный ответ на предложения по «гарантиям безопасности». Письмо от имени глав министерств иностранных дел 27 стран-участниц было передано постпреду России при ЕС Владимиру Чижову.



Россия выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет.