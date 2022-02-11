«ДНР» выявила полторы тысячи заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки, 10 февраля, в отдельных районах Донецкой области выявили 1540 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли четыре человека, выписаны после выздоровления 249 пациентов.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 138 789 заболевших COVID-19. Из них 111 297 человек выздоровели, летальных случаев — 9 595. Продолжают болеть 17 897 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 133 случая пневмоний, из них госпитализировано 85 человек. Всего на лечении находится 1 058 пациентов с пневмониями, в том числе 435 на кислородной поддержке (+25 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.