МККК отправил в Донецк и Луганск почти 4 тонны гуманитарного груза

Международный комитет Красного креста (МККК) сегодня, 11 февраля, направил на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей 3,7 тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Отмечается, что через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса двумя грузовиками доставлены товары медицинского назначения.



Официально гуманитарная помощь передана от всех государств-членов Женевских конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет МККК.



В ведомстве заверили, что активное сотрудничество с международными гуманитарными организациями будет продолжаться и в дальнейшем.