«ДНР»: Поступила информация о минировании 15 зданий в Донецке

Экстренные службы при группировке «ДНР» проверяют сообщение о минировании нескольки зданий. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке.



Обновлено. По состоянию на 14:30 (13:30 по Киеву) поступила анонимная информация о минировании 15 зданий в Донецке, заявил «мэр» от «ДНР» Алексей Кулемзин. По его словам, в ходе проверки на пяти объектах взрывоопасных устройств не найдено, на остальных объектах продолжают работать спецслужбы. Проводится эвакуация людей.

1 февраля группировка «ДНР» заявляла, что в здании «администрации» Киевского района Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. На следующий день «ДНР» получила сообщения о минировании около 400 зданий на подконтрольной ей территории, среди которых 85 школ. Сообщения касались, в том числе, зданий университетов, учащиеся и персонал были эвакуированы. Взрывных устройств обнаружено не было.