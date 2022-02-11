«ДНР» проверяет сообщение о минировании шести объектов в Донецке

Экстренные службы при группировке «ДНР» проверяют сообщение о минировании пяти объектов. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке.



«Сейчас поступило опять сообщение о минировании пяти объектов», — сказал Пушилин.



Обновлено. По состоянию на 12:30 (11:30 по Киеву) поступила анонимная информация о минировании 6 объектов на территории Донецка, сообщил «мер» города от «ДНР» Алексей Кулемзин. На месте работают «спецслужбы», проводится эвакуация людей.

1 февраля группировка «ДНР» заявляла, что в здании «администрации» Киевского района Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. На следующий день «ДНР» получила сообщения о минировании около 400 зданий на подконтрольной ей территории, среди которых 85 школ. Сообщения касались, в том числе, зданий университетов, учащиеся и персонал были эвакуированы. Взрывных устройств обнаружено не было.